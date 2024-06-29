В Коми простились с погибшими в крушении поезда

В Инте (Коми) простились с жертвами аварии на железной дороге.

"Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале ", - говорится в сообщении в telegram-канале мэрии.

Авария случилась в 18.12 мск 28 июня на ж/д перегоне Инта-Угольный в республике Коми. С рельсов сошло девять вагонов. Предварительная причина ЧП – железнодорожную насыпь размыло водой.