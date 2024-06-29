Москвичей предупредили об аномальной жаре

Жителей Москвы ждет аномально жаркое начало июля. Об этом в своем telegram-канале сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Последний день июня и первая пятидневка июля в столичном регионе будут аномально жаркими. Обширный, малооблачный антициклон, который будет господствовать над регионом большую часть этого периода, лишь поспособствует дальнейшему повышению температуры поступающего в регион и без того жаркого воздуха, и даже холодные фронты, которые в воскресенье и в пятницу будут пересекать центральные области европейской части страны, не сумеют заметно понизит температуру", - написал Леус.

2-3 июля не исключено обновление суточных рекордов тепла, которым 134 и 107 лет. Например, в среду, 3 июля, жара достигнет апогея – термометры покажут +32-+34°. Такой довольно длительный период жаркой погоды опасен для здоровья. В это время регион ждут и так называемые тропические ночи. Речь идет о времени, когда в темное время суток температура воздуха не опускается ниже определенной отметки – на широте Москве это +20°.

"В такой ситуации организм ночью не успевает отдохнуть от полученного днем теплового стресса, и вместо восстановления сил он продолжает бороться с температурной нагрузкой, поэтому тропические ночи влекут за собой гораздо более негативные последствия, чем дневная жара", - пишет Леус.