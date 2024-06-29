В Белгородской области дроны-камикадзе атаковал машины, ранены трое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали ехавшие по дороге автомобили. Ранены три мирных жителя.

Дело было в селе Богун-Городок. У одного из пострадавших – мужчины баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота, у другой жертвы обстрела — термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравма. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Также в селе атакованы еще два автомобиля, тут обошлось без пострадавших. Три транспортных средства полностью сгорели.

На участке автодороги Зиборовка – Нечаевка дрон-камикадзе атаковал КамАЗ. Ранен водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Медики оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. У грузового автомобиля повреждена кабина, написал Гладков в своем telegram-канале.