Арестована собственница здания во Фрязино, в котором при пожаре погибли люди

Отправлена под арест собственница здания во Фрязино, в котором произошел пожар и погибли люди. Также ей предъявлено обвинение.

Она обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель шести человек. Дама отправлена под домашний арест до 24 августа, сообщает Главное следственное управление СКР по Московской области.

Напомним, пожар в восьмиэтажном здании начался 24 июня на пятом этаже, оттуда огонь распространился по всему зданию, что привело к обрушению перекрытий. Во время пожара произошел взрыв. Его причиной стал газовый баллон. В здании оставались люди - пути эвакуации были отрезаны. Семь этажей выгорели полностью. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Погибли шесть человек.

После пожара были задержаны замдиректора компании "Исприн", которая управляла сгоревшим зданием, а также представитель собственника здания. Суд отправил их под арест.