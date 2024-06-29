В Екатеринбурге самолет, прилетевший из Тобольска, выкатился на полосу безопасности ВПП

В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" прилетевший из Тобольска самолет выкатился в зону безопасности взлетно-посадочной полосы (ВПП).

"В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Кольцово".

Аэропорт временно ограничивал прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас аэрогвавнь работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты.