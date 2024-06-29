Антироссийские санкции распространены на Белоруссию

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Совет Евросоюза распространил на Белоруссию различные санкции, введенные против России.

"Эти комплексные меры направлены на распространение на Белоруссию некоторых ограничительных мер, уже действующих против России, и тем самым решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степени интеграции, существующей между российской и белорусской экономиками", - приводит ТАСС выдержку из решения совета.

24 июня Евросоюз ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. Под новые санкции ЕС, в частности, подпали транспортные компании из России - "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", "Совкомфлот".