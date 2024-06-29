Минобороны Белоруссии заявило о появлении войск Украины на границе стран

Заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе Минобороны Белоруссии полковник Вадим Лукашевич сообщил о том, что обстановка на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности.

"Коалицией западных стран развязан горячий конфликт вблизи нашей территории. У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружение, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника", - цитирует Лукашевича Минобороны Белоруссии.

По оценкам военного ведомства Белоруссии, у ВСУ не все хорошо на фронте.

"Несмотря на огромные потери, нехватку техники, они стягивают к нашим границам большое количество личного состава. ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи наших границ, широко используют беспилотные летательные аппараты. Периодически они, нарушая границу, залетают на нашу территорию", - говорит Лукашевич.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин выразил мнение, что что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией ударную группировку в 112-114 тыс. человек.