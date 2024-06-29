29 Июня 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астрахани уже заменили 26 участков водопровода, которые проходят под руслами рек и каналов

В Астрахани завершаются работы по замене дюкерных переходов. В областном центре идет масштабные работы по обновлению инфраструктуры ЖКХ.

"На сегодняшний день в областном центре специалисты заменили 26 участков водопровода, которые проходят под руслами рек и каналов. Ещё два в работе. В связи с аварийным состоянием коммунальных сетей на реконструкцию потребовалось больше времени. На некоторых объектах износ составлял более 90%", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В частности, на Красной Набережной в рамках инфраструктурного бюджетного кредита подрядная организация завершает реконструкцию дюкерного перехода, который обеспечивает большую часть центральной части города питьевой водой.

(2024)|Фото: astrobl.ru

"Чтобы проведенные работы имели наибольший эффект, принято решение заменить силами Астрводоканала и приходящий к данному дюкеру участок трубопровода. Его состояние было критическим: коррозии, известковые отложения. Всё это снижало качество воды и вызывало аварийные ситуации. Полностью объект будет сдан в течение двух недель", - заявил Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, ремонт инфраструктуры жкх, водопроводы, дюкерный переход


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