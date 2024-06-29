В Иране названы два лидера внеочередных выборов президента

В Иране названы лидеры внеочередных выборов президента страны.

В лидеры гонки вышли реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили. Таковы итоги подсчета 2 млн голосов. За Пезешкиана отдали более 973 тыс. голосов, за Джалили – свыше 963 тыс., пишет РБК.

Отметим, фаворита на этих выборах нет, хотя больше шансов у Галибафа, Джалили и Пезешкиана. Мохаммад Галибаф является спикером иранского парламента, ранее был мэром Тегерана, трижды участвовал в выборах президента. Мостафа Пурмохаммади – экс-прокурор, экс-глава МВД и экс-глава министерства юстиции. Саид Джалили – представитель верховного правителя Ирана аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности.

Эксперты не исключают, что на этих выборах будет второй тур. В выборах не участвует Мохаммад Мохбер, который исполнял обязанности президента с 19 мая – момента гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.