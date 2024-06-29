В Подмосковье из-за курения погибли пять человек

Следователи назвали предварительную причину пожара в общежитии в Балашихе (Московская область), из-за которого погибли пять человек.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара погибли пять человек, среди которых – четыре женщины. Причиной смерти явилось отравление продуктами горения", - сообщает в своем telegram-канале ГСУ СКР по Московской области.

Огонь вспыхнул сегодня ночью в двухэтажном здании общежития.