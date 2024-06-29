Главу Зауралья выдвинули на выборы

"Единая Россия" выдвинула Вадима Шумкова кандидатом на выборах губернатора Курганской области. Действующего губернатора поддержали на региональной партийной конференции.

"Партия уверена в профессионализме Вадима Михайловича, который родился, живет и работает в Зауралье. Знает все актуальные вопросы жителей муниципальных образований области. Курганская область из года в год укрепляет темпы развития. Динамику важно сохранить. Это под силу только опытному руководителю, который уже проявил себя в этом качестве", - цитирует telegram-канал партии главу Уральского межрегионального координационного совета "ЕР", депутата Госдумы Ивана Квитку.

Шумков родился 9 марта 1971 г. в селе Шастово Варгашинского района Курганской области. 8 сентября 2019 г. избран губернатором Зауралья, набрав более 80% голосов избирателей.