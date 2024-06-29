В "вышке" посчитали, сколько нужно россиянину для "нормальной жизни"

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и назвали уровень дохода, который необходим россиянам "для нормальной жизни". По состоянию на первые месяцы 2024 г., россиянам для этого требуется 70 тыс. руб. на человека в месяц.

Любопытно, что с лета прошлого года эта сумма увеличилась на 11%. Больше всего оценки "нормального" дохода выросли, например, у семей с самым низким потребительским статусом, оценивающих свое материальное положение словами "едва сводим концы с концами" (на 20%), мужчин (на 15%), людей с низким уровнем образования (14%), пишет РБК.

Напомним, ситуация на рынке труда за 2024 г. грозит обернуться "революцией в области зарплат". Заработки на СВО и дефицит кадров "на гражданке" вынуждают работодателей повышать зарплаты. По оценкам экспертов, сегодня в стране не хватает более 4 млн работников, и кардинального улучшения этой ситуации пока не предвидится.