Севастополь атакован ракетами, пострадали трое

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале сообщил об отражении ракетной атаки на город. Пострадали трое мирных жителей – они получили осколочные ранения легкой степени тяжести.

В службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов.

Развожаев напомнил, что к осколкам нельзя даже прикасаться.