Глава Астраханской области работает на площадке XI Форума регионов России и Беларуси

Форум проходит в Витебске под патронатом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь. Делегацию Астраханской области возглавил губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона принял участие во встрече Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко и Председателя Совета Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой с руководителями органов государственной власти субъектов России и регионов Республики Беларусь.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор подчеркнул, что Республика Беларусь – важнейший стратегический партнёр Астраханской области. Благодаря налаженной совместной работе регион успешно развивает экономическое и гуманитарное сотрудничество с белорусскими коллегами.

«Товарооборот по итогам прошлого года увеличился на 25%, а в первом квартале этого года вырос на 70%», – сообщил глава региона.

Игорь Бабушкин добавил, что в Астраханской области работает торгово-сервисный центр МТЗ, астраханские аграрии приобретают белорусскую специализированную технику. В многоквартирных домах региона устанавливаются лифты Могилевского завода.

Активно развиваются межрегиональные связи с Брестской, Витебской, Могилевской областями. Налажены связи в сфере образования, культуры, спорта. Особое внимание уделено патриотическому воспитанию молодёжи.

«Астраханская область заинтересована в развитии дальнейшего всестороннего сотрудничества с Республикой Беларусь, и для этого мы сделаем всё возможное», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

Накануне члены астраханской делегации в рамках работы форума также приняли участие в работе тематических секций, касающихся межрегионального сотрудничества, инноваций, сельского хозяйства.