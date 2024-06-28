28 Июня 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: пресс-служба полпредства УрФО

"На Урале – работать". Якушев спросил у молодежи, как заинтересовать их в работе на предприятиях

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев принял участие в итоговой панельной дискуссии форума молодёжи Уральского федерального округа "Утро" "На Урале – работать. На какие трудовые вызовы предстоит ответить опорному краю России?"

В дискуссии также участвовали заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Дамир Фаттахов, председатель Совета ректоров Свердловской области, ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев, директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

Ключевым вызовом участники назвали кадровую проблему. Владимир Якушев подчеркнул: существующий дефицит специалистов будет только нарастать. Идёт конкуренция за кадры, и важно понять, что нужно сделать, чтобы заинтересовать молодёжь работой в производственных отраслях экономики.

В формате открытого диалога участники обозначали проблемы, которые их волнуют, и делились идеями. Полпред заверил: все предложения будут проанализированы.

(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

"Все предложения должны найти своё отражение в конкретных делах. Идеи, которые прозвучали, – это вопросы не только к чиновникам, но и к бизнесу. И в целом, всё, что касается вопросов подготовки рабочей молодёжи, ответов на вопросы, которые волнуют эту категорию ребят, — это общая работа промышленных предприятий, местных органов власти, региональных правительств", – акцентировал Владимир Якушев.

В числе важнейших задач – повышение эффективности системы образования: нужно модернизировать программы, работать со студентами и активнее подключать к образовательному процессу предприятия.

Необходимо также продолжать работу по созданию комфортной среды в малых городах, где сосредоточено большое количество промышленных предприятий. Без развитой инфраструктуры, социальных сервисов и услуг молодёжь не захочет надолго связывать свою жизнь с работой на этих территориях.

После панельной дискуссии Владимир Якушев встретился с ребятами из Донецкой и Луганской Народных Республик – на форум приехали 44 участника из городов Макеевка, Волноваха, Ясиноватая, Краснодон, а также из Тельмановского района. Это территории, над которыми шефствуют регионы УрФО.

(2024)|Фото: пресс-служба полпредства УрФО

Форум молодёжи Уральского федерального округа проходил с 23 по 28 июня в Екатеринбурге на площадке кампуса "Новокольцовский" Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина. Главной темой форума в 2024 году - "Урал профессиональный". В течение шести дней тысяча молодых людей из 44 регионов России получали новые знания и компетенции в области нефтегазового, сельскохозяйстфенного, металлургического секторов, а также в сфере ИТ.

Теги: Владиимир якушев, форум Утро


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