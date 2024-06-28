Байден не откажется от участия в президентских выборах – представитель штаба

Президент Байден "не выбывает" из предвыборной гонки, заявил представитель его штаба Сет Шустер. Заявление было сделано после появившихся публикаций в СМИ о "панике" в Демократической партии после дебатов Трамп-Байден.

На дебатах Байден выглядел слабо, появились слухи о том, что Демократическая партия хочет сменить своего кандидата на предстоящих выборах президента – иначе победа Трампа будет неминуемой.

"Конечно, он не откажется от участия", - заявил Сет Шустер.

Сам президент отмахнулся от вопросов о том, не собирается ли он сойти с дистанции. "Нет. Трудно спорить с лжецом. The New York Times указала, что он солгал 26 раз", — сказал он, имея в виду бывшего президента Трампа.