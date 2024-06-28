Депутат Госдумы предложил отправить на СВО электросамокаты из Екатеринбурга

Электросамокаты шеринговых сервисов могут начать отправлять в зону СВО. С таким предложением решил выступить депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По его словам, на удивление от солдат поступают запросы на приобретение электросамокатов. Например, один из командиров уже запросил несколько единиц техники для гранатометного взвода, "чтобы бесшумно гонять между позициями". Группа минеров также заинтересована в их приобретении, так как на самокат можно погрузить до четырех противотанковым мин.

"Смотрю на многочисленные мнения, что в Екатеринбурге, скажем деликатно, переизбыток самокатов. Задумался. Не целесообразно ли часть этой техники направить парням на СВО? Выиграют все. Пешеходы городов вздохнут спокойно, потому что станет меньше дерзко гоняющих самокатчиков. И парням на СВО будет польза", - написал депутат в своих соцсетях.

Иванов сообщил, что обсудит идею с депутатами в Госдуме и, в случае поддержки с их стороны, обратится с соответствующим запросом к ведущим шеринговым сервисам.

Вероятно, в таком случае можно ожидать электросамокаты в колоне военной техники на следующем параде.