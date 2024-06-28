Суд приостановил работу "Кухни на районе" на 90 дней

Люблинский районный суд города Москвы на 90 суток приостановил деятельность ООО "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе") после массового отравления. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Административное дело в отношении "Кухни на районе" возбуждено по статье о нарушении в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

21 июня судебные приставы приостановили работу цеха в Москве, где готовили салаты, которые, по предварительным данным, стали причиной вспышки ботулизма.

Напомним, очаги заражения зафиксировали в Москве, Казани и Нижнем Новгороде, а позже еще в нескольких регионах. Причиной отравления послужил салат с консервированной фасолью из службы доставки. Производством некачественной продукции занимается компания "Савон-К". Ранее фигурантам уголовного дела, которое расследуется по факту массового отравления людей пищевой продукцией, предъявили обвинение. Фигуранты дела о массовых отравлениях едой приготовили и продали больше 2 тысяч порций "лобио", в которых содержался вызывающий ботулизм токсин.