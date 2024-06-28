28 Июня 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени вор укусил сыщика за ухо

В Тюмени при задержании вор укусил сыщика за ухо, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Калининский районный суд вынес приговор в отношении Сергея Щукина, обвиняемого в покушении на кражу, краже, в том числе совершенной группой лиц и незаконном проникновении в помещение. Также были осуждены два его подельника Юрий Коровин и Денис Червяков.

В ходе расследования кражи электроинструментов из подсобного помещения дома по ул. Полевой в Тюмени один из сыщиков решил проверить место жительства многодетного отца Сергея Щукина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления. С сентября 2022 года он числился в федеральном розыске по подозрению в кражах.

По воле случая, у подъезда дома по улице Свободы навстречу сыщику попался Щукин, который на требование пройти в отделение полиции, набросился на опера. Щукин попытался его душить и ударил кулаком в лицо, а потом укусил за левое ухо. Позже подсудимого доставили в отделение полиции.

К этому времени в изоляторе временного содержания уже находились два его подельника-рецидивиста: Юрий Коровин и Денис Черняков.

В ходе расследования выяснилась их причастность к краже батарей отопления из детского сада №1 в июле 2022 года. Тогда Коровин руками разжал прутья металлического ограждения, прошел на территорию детсада, где складировались батареи, и передал подельникам 13 чугунных регистров. Мужчины вывезли их на автомашине ГАЗель и сдали в утиль. Ущерб учреждению составил чуть более 5 тысяч рублей.

Кроме того, мужчины совершали кражи продуктов из сетевых магазинов. Украденные сыры, сливочное масло, королевские креветки, капсулы для стирки они продавали случайным прохожим.

В ходе судебного заседания все подсудимые признали свою вину в кражах, только Щукин не признал вину в "применении насилия в отношении представителя власти". Подсудимые компенсировали причиненный ущерб.

Калининский районный суд Тюмени по совокупности совершенных преступлений назначил Сергею Щукину наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии-поселения, Юрию Коровину - год лишения свободы в колонии-поселения, а Денису Чернякову - три месяца лишения свободы «поселения» и штраф в 10 тысяч рублей в доход государства.

Теги: Вор, кражи, ухо, приговор


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