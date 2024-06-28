Мэром Радужного стал Сергей Жестовский

В Радужном депутаты думы избрали главой города Сергея Жестовского. Он стал руководителем города на пять лет.

Жестовский живет в Югре более 25 лет. C 2000 г. работает в органах местного самоуправления. Прошел путь от ведущего специалиста до заместителя главы города. С мая 2024 г. работает в мэрии Радужного, сообщает горадминистрация.

Напомним, теперь уже экс-глава города Наталья Гулина недавно перешла в правительство Югры, возглавив департамент внутренней политики.