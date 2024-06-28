Суд назначил отцу из Екатеринбурга принудительные работы после смерти его дочери от удара током

Железнодорожный суд Екатеринбурга признал виновным 34-летнего отца в смерти его малолетней дочери. Девочка схватилась руками за оголенные провода, торчащие из стены и скончалась от удара током.

Напомним, трагедия произошла вечером 28 января в одной из квартир Железнодорожного района. По предварительным данным, в это время мать семейства была на работе, оставив с тремя детьми - двух, шести и семи лет, отца. Мужчина уснул, дети продолжали играть и смотреть телевизор. Самая младшая увидела в стене отверстие, куда родители собирались установить розетку, и полезла туда руками. Когда отец проснулся, дочь уже лежала на полу без сознания. Мужчина отвез ребенка к жене на работу, откуда и была вызвана "скорая", однако врачам оставалось только констатировать смерть.

Ранее в СМИ также распространяли информацию, что ребенок мог просто подавиться, а версия с ударом током возникла у напуганного отца. Однако по последним данным прокуратуры все же была зафиксирована смерть от удара током.

В прокуратуре также отмечали, что вина мужчины в том, что он не принял мер к созданию безопасных условий проживания ребенка и не осуществил контроль за действиями дочери.

Мужчина вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном и принес свои извинения супруге. Суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.