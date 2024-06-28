ФССП приостановила производство по взысканию долгов Навального*

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила производство по принудительному исполнению долгов умершего Алексея Навального*.

Исполнительное производство приостановлено в связи со смертью Навального* и до решения вопроса с его правопреемником, сообщил "Интерфаксу" глава ФССП Дмитрий Аристов. На данный момент судебного акта о процессуальном правопреемстве в службу не поступало.

Напомним, Навальный* скончался 16 февраля в ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп. Как сообщило УФСИН России по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу потерял сознание. Медработники колонии срочно прибыли к нему, также сотрудники вызвали экипаж скорой помощи. Но реанимация не помогла, врачи только констатировали факт смерти.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга