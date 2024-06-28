В Свердловской области увеличили выплаты многодетным семьям на покупку школьной формы

Многодетным семья Свердловской области увеличили выплаты на приобретение школьной и спортивной формы для детей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Размер выплаты увеличен с 4 тыс. до 6 тыс. рублей. Получить ее смогут семьи, чей доход на одного человека не превышает двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в регионе.

Мера поддержки позволит компенсировать затраты на форму для почти 8 тыс. детей. В прошлом году выплаты помогли с обновками 4 тыс. 790 детям.