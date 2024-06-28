Успенская просит защитить ее честь от Киркорова

Таганский райсуд Москвы зарегистрировал иск певицы Любови Успенской к Филиппу Киркорову. Предметом спорта стала защита чести исполнительницы.

"Представитель Успенской в иске указала, что порочащими являются сведения, распространенные ответчиком в интервью под заголовком "Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!". В настоящее время иск принят к производству суда, по делу проводится подготовка к судебному разбирательству", - говорится в сообщении в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

По данным из карточки иска на сайте суда, беседа по нему назначена на 10.00 8 июля.

Ранее стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы начал рассматривать иск Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской и блогеру Алене Жигаловой (блог "Алена, блин!"). Речь идет об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда. В исковом заявлении Филипп Киркоров просит признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию высказывания Успенской в выпуске блога "Любовь Успенская – война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз". Жигалову Киркоров просит обязать удалить выпуск из YouTube, "Дзена" и VK. С Успенской певец хочет взыскать 10 млн руб. материального ущерба и добиться опровержения.