Грузия и Молдавия не присоединились к решению ЕС по активам РФ

Только пять из восьми стран-кандидатов на вступление в Евросоюз поддержали решение о передаче Киеву доходов от замороженных активов России. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Грузия, Молдавия и Сербия к этому решению не присоединились, говорится в его заявлении. Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина решение Совета ЕС поддержали, сообщает ТАСС.

Страны-кандидаты обязаны по условиям приема в ЕС поддерживать все внешнеполитические решения Брюсселя, однако это никак не влияет на их принятие.

Ранее Боррель сообщил, что ЕС уже на следующей неделе передаст Украине первый транш помощи из доходов от замороженных российских активов. Второй трансфер состоится через несколько месяцев.