Акционеры "Газпрома" решили не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Собрание акционеров "Газпрома" ожидаемо приняло решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года.

Ранее рекомендацию не выплачивать дивиденды принял совет директоров компании, а до этого правительство России поручило подготовить директиву об отказе выплачивать дивиденды "Газпрома" за 2023 год. После этого акции компании на Московской бирже подешевели на 5,1%, до 147,25 руб.

Напомним, "Газпром" впервые с 1999 года закончил год с чистым убытком в 629,1 млрд руб. Годом ранее компания показала прибыль в 1,23 трлн руб. (отчетность по МФО).