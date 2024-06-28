После 2027 года Россия может самым крупным поставщиком газа в Китай

Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай, когда газопровод "Сила Сибири" и так называемый "дальневосточный" маршрут выйдут на полную загрузку, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Ожидается, что в 2025 году поставки по "Силе Сибири" достигнут проектного уровня в 38 млрд кубометров в год. В 2027 году будет запущен "дальневосточный" маршрут еще на 10 млрд кубометров в год.

Также концерн ориентируется на центральноазиатский рынок сбыта: "Наша общая цель - расширение газотранспортных мощностей и надежные долгосрочные поставки газа потребителям в Центральной Азии".