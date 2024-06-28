В Тюменской области в ДТП с КамАЗом-ассенизатором погиб подросток

15-летний подросток погиб в ДТП в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

"КамАЗ"-ассенизатор и велосипедист столкнулись на ул.Полевой в Ялуторовске. По предварительным данным, школьник на велосипеде с установленным на нем электродвигателем ехал по проезжей части дороги. Совершая маневр поворота, подросток не убедился в безопасности движения, в результате грузовик наехал на велосипедиста.

Мальчик скончался на месте ДТП. "КамАЗ" съехал в кювет.

Обстоятельства трагедии с ребенком выясняются.