Облсуд не стал менять приговор главе свердловского Союза десантников Тетерину

Свердловский областной суд оставил в силе приговор главе свердловского Союза десантников Евгению Тетерину. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Тетерина обвиняли в посредничестве в передаче взятки. 16 апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему 9 лет лишения свободы со штрафом в 25 млн рублей. Однако на основании части 2 статьи 80.2 УК РФ Тетерин был освобожден от наказания и остался на воле, уже через несколько дней угодив в ДТП с мотоциклистом. После этого приговор главе свердловского Союза десантников обжаловала прокуратура. Также апелляционную жалобу подал адвокат Тетерина.

"Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционных представления и жалобы, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, гособвинение заявляло, что вина десантника подтверждается доказательствами, и требовало приговорить его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей.