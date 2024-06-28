Рабочий, пострадавший во время пожара на пилораме в Полевском, скончался

Сотрудник пилорамы в поселке Зюзельский (Полевской), где накануне произошел сильный пожар, скончался в больнице от полученных ожогов. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Напомним, пожар произошел днем 25 июня. Ранее в СМИ сообщали, что рабочий получил ожоги 95% тела. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. По факту смерти следственным отделом по городу Полевской областного СКР организовано проведение процессуальной проверки.

Следователи вместе с сотрудниками МЧС и полиции выяснят, что привело к возгоранию. На данный момент предварительной причиной является замыкание электропроводки. Точная причина будет определена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.