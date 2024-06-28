Двух жителей Екатеринбурга ждут судебные разбирательства за организацию подпольного казино

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей Екатеринбурга. В материалах дела фигурирует ч. 3 ст. 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, с использованием сети "Интернет" и средств связи, с извлечением дохода в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

По версии следствия, обвиняемые разработали план, согласно которому организовали подпольное казино в арендуемых ими помещениях. В них с мая 2021 года по апрель 2023-го уральцы незаконно установили на электронные терминалы программное оборудование, приобретенное у третьего жителя Екатеринбурга, уголовное дело в отношении которого в настоящее время уже рассматривается в суде.

Посетители помещали деньги в купюроприемник, после чего начиналась игра. Выигранные деньги игроку выплачивались терминалом (через диспенсер), а проигранные поступали в распоряжение организаторов азартных игр. Всего за два года доход казино составил не менее 45,9 млн рублей.

Прокуратура уже направила материалы дела в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

