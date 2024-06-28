Ресторан сети Black Star Burger откроется в Мариуполе

Сеть Black Star Burger, сооснователем которой когда-то выступил рэпер Тимати, планирует открыть рестораны в ДНР (Мариуполь) и Херсонской области. Есть и планы по выходу на рынок Туркмении, передает РБК со ссылкой на компанию.

Black Star Burger также сегодня объявила об обновлении меню и стиля, а также о намерении развивать кейтеринг и dark kitchen (доставка из онлайн-ресторана).

Также компания планирует активнее развиваться в аэропортах, вокзалах, подземных переходах, парках, спортивных аренах, торговых центрах.