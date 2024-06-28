Жители приграничья Белгородской области будут самостоятельно тушить пожары после атак БПЛА

Жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области раздадут около пяти тысяч огнетушителей для тушения домов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что в некоторые населенные пункты, где дроны поджигают частные дома, не может войти тяжелая спасательная техника, потому что по ней тоже будет сразу нанесен удар. "Поэтому раздаем сейчас огнетушители", - заявил губернатор на своей странице в соцсети "Вконтакте".

Ручные средства пожаротушения распределят по населенным пунктам, которые расположены в непосредственной близости от границы и подвергаются атакам украинских дронов.

В мае сообщалось, что жителям Белгородской области, которые нарушат запрет на въезд в населенные пункты, где действует режим ЧС, могут быть лишены возможности получить помощь и выплаты. В Белгородской области режим ЧС действует в 15 приграничных населенных пунктах.