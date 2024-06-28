Владимир Якушев обсудил в губернаторами УрФО ход модернизации объектов ЖКХ

Модернизацию объектов ЖКХ в Уральском федеральном округе рассмотрели на Совете при полпреде, сообщает пресс-служба уральского полпредства.

Владимир Якушев провел заседание с участием всех губернаторов УрФО. По словам полпреда, коммунальная инфраструктура остаётся одной из самых проблемных сфер. Общее количество нештатных ситуаций в минувший отопительный сезон увеличилось на 30%.

"Наша главная задача - переломить тенденцию, когда темпы износа инфраструктуры превышают объемы её обновления, – подчеркнул Владимир Якушев. – В дальнейшем для модернизации системы ЖКХ необходимо активнее привлекать внебюджетные средства. А для этого нужно максимально сбалансировать тарифную политику".

Полпред напомнил: необходимо использовать инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты для финансирования сферы ЖКХ. Кроме того, важно работать над возвращением дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг. На 1 апреля 2024 года в УрФО отрасль недополучила почти 60 млрд рублей.

Всего в 2023-2024 годах в регионах УрФО планируется реализовать около 300 мероприятий по модернизации объектов ЖКХ. Особое внимание полпред призвал обратить на подготовку к будущему осенне-зимнему сезону, в частности, на объекты, по которым из года в год возникают сложности с получением паспортов готовности к отопительному периоду.