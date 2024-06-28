28 Июня 2024
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Экономика В бывшем СССР Новосибирская область
Фото: nso.ru

Андрей Травников рассказал как Новосибирская область и Республика Беларусь развивают новые направления научно-технологической кооперации

Делегация Новосибирской области продолжает свою работу на XI Форуме регионов Беларуси и России.

28 июня Андрей Травников принял участие во встрече Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации.

Андрей Травников представил участникам встречи опыт инновационного, технологического, научного сотрудничества Новосибирской области и Республики Беларусь.

«Ежегодно, в рамках форума технологического развития «Технопром» в Новосибирской области, мы с белорусскими партнёрами и друзьями обсуждаем и ищем новые направления научно-технологической кооперации наших территорий. В октябре прошлого года был обновлён план совместных фундаментальных и прикладных исследований между Сибирским отделением Российской академии наук и Национальной академией наук Республики Беларусь. Он включает пять основных направлений: инновационный агропромышленный комплекс, импортозамещение физико-технических и химических технологий, перспективные биотехнологии и беспилотные авиационные системы.
Но не только учёные и академические институты участвуют в развитии научно- технологической кооперации. Очень много примеров сотрудничества между нашими предприятиями, инновационными компаниями. Известный пример успеха – сотрудничество компаний «Сибэлектропривод» и БелАЗ. Новосибирское предприятие дополнительно к традиционным приводам постоянного тока на карьерные самосвалы, по заказу БелАЗа, несколько лет назад разработало современный компактный асинхронный привод на 90-тонные грузовики, и объём поставок продукции из Новосибирской области в прошлом году вырос до 3 миллиардов российских рублей. Задача этого года – освоить номенклатуру для 130-тонных и 250-тонных самосвалов», – подчеркнул глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова отметила высокий научный потенциал Новосибирской области и поблагодарила Губернатора Андрея Травникова за развитие сотрудничества в инновационной сфере.

(2024)|Фото: nso.ru

В рамках встречи состоялось подписание Плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации Соглашения между Правительством Новосибирской области (Российская Федерация) и Могилёвским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной отраслях, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

(2024)|Фото: nso.ru

Также Андрей Травников принял участие в работе пленарного заседания XI Форума регионов Беларуси и России. Мероприятия прошли в Витебске, Республика Беларусь.

Теги: андрей травников, форум регионов россии и белоруссии, инновационное сотрудничество


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