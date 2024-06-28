Комплекс работ в рамках реализации федпроекта «Оздоровление Волги» в Астраханской области продолжается

В Наримановском районе Астраханской области работы по расчистке водного тракта ильменей Кораблёв, Чистая Шайна, Мартышка, Большой Ловецкий вышли на завершающую стадию. Работы выполнены на протяжении почти 17,5 километра из установленных проектом 22,8 километра, сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды региона.

Специалистами подрядной организации с помощью экскаватора-амфибии и землесосного снаряда извлечено свыше 860 тысяч м3 донного грунта, что составляет 85 % от запланированного показателя. Извлечённый грунт вывозится на специально выделенные участки (карты намыва).

На сегодняшний день перевозка донного грунта выполнена на 71 %, масса перевезённого груза превышает 1,4 миллиона тонн. На объекте задействована 21 единица спецтехники.

В Икрянинском районе продолжается строительство гидротехнического сооружения между протокой Хурдун и ильменём Голга. На строительной площадке выполнены работы по погружению шпунтовых свай, бетонированию опор, устройству шапочных брусов устоев и опор. В период нерестового запрета на объект были доставлены железобетонные изделия (плиты, лежни). В настоящее время выполняется разработка грунта для устройства плиты днища сооружения.

Окончание подрядных работ на данных объектах запланировано до конца 2024 года.