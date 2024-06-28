В Пермском крае осужден криминальный авторитет

В Пермском краевом суде оглашен приговор в отношении Марата Мусина, имеющего криминальное прозвище Марик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, которая запрещена судом в связи с в экстремистской деятельностью) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

С учетом неотбытой части наказания суд назначил Мусину наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет шесть месяцев со штрафом в размере 330 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с участием в работе общественных организаций на срок два года и с ограничением свободы на срок два года.

Первые четыре года осужденный будет отбывать в тюрьме, далее – в исправительной колонии особого режима.

Мусин взят под стражу в зале суда.