Путин не стал смотреть дебаты Байдена и Трампа

Владимир Путин не стал смотреть первые предвыборные дебаты Дональда Трампа и Джо Байдена, которые прошли накануне в США (в Москве была глубокая ночь).

"Не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США", - заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что "предвыборные дебаты в США не входят в число вопросов, которые стоят на повестке дня в России".

При этом Песков отметил, что в администрации президента "отслеживают те заявления, которые были сделаны".

На дебатах Трамп заявил, что считает "неприемлемой" позицию Путина по переговорам с Украиной. При этом он продолжает уверять, что сможет завершить конфликт, если станет президентом.