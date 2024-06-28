В Астраханской области уже идут работы в рамках подготовка к отопительному сезон

О ходе работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону доложили представители муниципальных образований Астраханской области на заседании регионального штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2024–2025 годов.

Оно состоялось под руководством заместителя председателя правительства Астраханской области – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Михаила Богомолова.

Он отметил, что до 1 сентября этого года необходимо завершить подготовку жилого фонда и социальных объектов, а также погасить перед ресурсоснабжающими организациями кредиторскую задолженность. Особое внимание – проверке вентканалов и дымоходов, а также заключению договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах.

Подготовка к отопительному сезону находится на личном контроле губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.