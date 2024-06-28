Суд взыскал с Земфиры* долг по коммуналке

Мировой судья в Хорошевском районе Москвы взыскал с певицы Земфиры* "задолженность по оплате коммунальных услуг". О сумме задолженности в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции не сообщили.

По неподтвержденным данным Telegram-канала Shot, речь может идти о сумме свыше 200 тыс. руб.

В феврале 2023 года Минюст России объявил Земфиру* иноагентом. По сообщениям СМИ, после начала СВО артистка покинула Россию и живет в Европе.

*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ