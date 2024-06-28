Задержана собственница здания во Фрязино, в котором погибли люди при пожаре

Задержана собственница здания во Фрязине, где произошел пожар, сообщает СУ СКР по Московской области.

В ведомстве заявили, что на допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания.

По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у женщины, вступившей в наследство после смерти супруга. В 2019 году решением арбитражного суда умерший собственник признан банкротом и введена процедура реализации его имущества. С 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", в руководстве которого были люди из близкого окружения женщины, что позволило ей продолжать зарабатывать на сдаче помещений в аренду.

Собственница здания, ее представитель и замгендиректора ООО "Исприн", по версии следствия, собирали с арендаторов плату в том числе за коммунальные услуги. При этом они не обеспечивали безопасность этих услуг, в частности, не следили за состоянием электропроводки и за соблюдением требований пожарной безопасности.

В СК также сообщили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля.

Напомним, пожар в восьмиэтажном здании начался 24 июня на пятом этаже, оттуда огонь распространился по всему зданию, что привело к обрушению перекрытий. Во время пожара произошел взрыв. Его причиной стал газовый баллон. В здании оставались люди - пути эвакуации были отрезаны. Семь этажей выгорели полностью. Площадь пожара составила 5 тыс. кв. м. Погибли шесть человек.

После пожара были задержаны замдиректора компании "Исприн", которая управляла сгоревшим зданием, а также представитель собственника здания. Суд отправил их под арест.