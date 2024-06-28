Администрация Лабытнанги похвасталась муралом с запрещённой символикой

Мэрия Лабытнанги опубликовала фотографию мурала с запрещённой символикой, сообщает telegram-канал Погоны и галстуки.

Чиновники заплатили художникам за роспись фасадов пятиэтажек на улице Первомайской и опубликовали фото в официальных соцсетях администрации.

Пользователи обратили что флаг в руках биатлонистки в точности изображает символику запрещенного Легиона "Свобода России"* - бело-сине-белый.

В мэрии сообщили, что изображен флаг РФ, просто работа еще не завершена.

*запрещена на территории РФ, признана террористической организацией