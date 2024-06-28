МВД объявило в розыск мужа Блиновской

МВД РФ объявило в розыск мужа Елены Блиновской Алексея, который находится в зоне СВО.

"Алексей Владимирович Блиновский, 19.02.1983. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД.

Shot пишет, что Блиновского объявили в розыск из-за того, что он не являлся к следователю в рамках обвинения по двум статьям — о неуплате налогов и отмывании денежных средств.

Ранее стало известно, что супруга "королевы марафонов" перевели в штурмовое подразделение, он участвует в боях под Красногоровкой.