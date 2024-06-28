Российские банки объединились для разработки альтернативы СБП

Три российских банка из числа крупнейших – Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк (ранее – Тинькофф) создали консорциум для работы над единым QR-кодом, который должен стать альтернативой Системе быстрых платежей (СБП, принадлежит Центробанку России). Сообщается, что к проекту могут присоединиться и другие банки – около двух десятков.

Альтернатива СБП не будет сильно от нее отличаться: сканируя QR-код, клиент будет попадать на единую страницу оплаты, где сможет выбрать формат платежа: Pay-сервис, систему быстрых платежей или цифровой рубль. Транзакции будут проходить через уполномоченный банк консорциума, пишут "Известия".

В ЦБ ранее заявляли, что не видят проблем в разработке альтернативы СБП, но при этом предлагают банкам сначала просчитать, стоит ли игра свеч, если эта технология будет аналогичной и приведет лишь к расходам на разработку.

В прошлом году россияне перевели через систему быстрых платежей около 27,7 трлн руб., это в два раза больше, чем годом ранее. Также граждане купили товаров и услуг с помощь. СБП на 3 трлн руб. Общее количество компаний, подключенных к СБП, в 2023 году достигло 1,5 млн. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.