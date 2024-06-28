Роспотребнадзор не подтвердил сообщения о вспышке туберкулеза в гостинице в Мурманске

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области опровергло информацию о вспышке туберкулеза в гостинице "Моряк".

Как сообщает пресс-служба ведомства, не нашла подтверждения информация о размещении в гостинице лиц, больных туберкулезом.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в гостинице "Моряк" "устроили обсерватор" - якобы туда свозят иностранных рабочих, у которых выявлен туберкулез.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову из-за заражения детей в детском саду в Туве туберкулезом. Она попросила привлечь должностных лиц к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки и проверить образовательные организации.