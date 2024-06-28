28 Июня 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Членкор РАН: В вузах ставят оценки ни за что

В вузах сейчас держат студентов ради ставок и зарплаты и ставят им оценки ни за что. Это губительно для образования, но таковы реалии. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор ряда вузов Алексей Савватеев севастопольскому изданию "Форпост".

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Так, в магистратуре студентам ставят четверки и пятерки за прошлые заслуги, поскольку почти все магистранты работают. И это полная профанация, считает ученый. В России только две-три хороших магистратуры, которые стараются держать планку. А в основном вузы занимают позицию, что на студентов выделяются бюджетные деньги, поэтому их нужно удерживать во что бы то ни стало, тем более что от этого зависит зарплата профессорско-преподавательского состава.

"Проблема в том, что студентам ставят тройки ни за что в массовом порядке везде по стране. А нужно ставить двойки и выгонять. Большинство учащихся сейчас студентов не способны ни к какой учебе со времен школы. Но это почти никому из вузов не дают. Так, в МИФИ давят очень сильно, чтобы они снижали требования. Держат планку там, где есть какие-то традиции, до конца еще не вымотанные этими проклятыми эффективными менеджерами, которое всюду насели", - рассказал профессор.

По его словам, уже на входе в вуз очень слабые абитуриенты. Чтобы набрать на ЕГЭ 60-70 баллов, которых достаточно для поступления в большинство вузов, можно вообще не учиться с 8 класса. А повысить требования нельзя, так как нужно выполнять госзаказ. Выгнать студентов тоже нельзя по вышеуказанным причинам.

Проблемы вузов еще и в том, что зарплаты профессоров низкие и молодежь не хочет идти работать в вуз, заключил Савватеев.

Теги: вуз, студенты, образование


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