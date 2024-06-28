Июль начнется в Москве с аномальной жары

Второй месяц лета в столице начнется с небывалой жары. Ожидается, что температура воздуха прогреется до +34 градусов, так жарко в Москве в начале июля было только в 1898 году, то есть больше ста лет назад.

Предшествовать этому также будут теплые деньки – 31-31 градуса выше нуля.

В мэрии Москвы сообщили, что в дни жары в городе будут более активно включать аэрацию (когда поливальные машины направляют струи воды вверх, насыщая воздух холодными частицами воды) и чаще поливать дороги и тротуары холодной водой – чтобы дорожное полотно не деформировалось.