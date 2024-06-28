В Сургуте будут штрафовать за купание в водоемах города

Администрация Сургута объявила о том, купаться в водоемах города запрещено. За нарушение запрета грозит предупреждение или штраф до 2000 руб.

В Сургуте обустроено три места массового отдыха людей у водных объектов: река Сайма в парке "За Саймой", река Черная на улице Аэрофлотская, центр отдыха "Эдем" на водоеме, расположенном между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом.

Напомним, недавно в Роспотребнадзоре заявили, что в соседней с Югрой Свердловской области пока нет ни одного безопасного пляжа.