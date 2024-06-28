Валерий Карпин будет тренером сборной России по футболу еще четыре года

Российский футбольный союз продлил контракт с Валерием Карпиным до июля 2028 года, он останется главным тренером национальной сборной.

Валерий Карпин руководит командой с июля 2021 года. Вместе с ним сборная России провела семь официальных матчей отборочного турнира чемпионата мира и десять товарищеских встреч, одержав 11 побед, сыграв пять ничьих и потерпев одно поражение.

Вместе с тем, на крупных международных турнирах российские футболисты уже третий год не выступают из-за санкций, введенных после начала СВО. Так, они пропустили отбор (и, соответственно, основную часть) Чемпионата Европы, который сейчас проходит в Германии.

"Мы видим прогресс в игре команды под руководством Валерия Георгиевича, положительно оцениваем ее результаты и разделяем подход Валерия Карпина к формированию состава сборной, подготовке и развитию игроков. Важно, что при нем сборная стремится играть в современный интенсивный футбол", - заявил глава РФС Александр Дюков.

Сам Карпин выразил надежду, что в новом четырехлетнем цикле "нам предстоят не только товарищеские матчи, но и участие в официальных турнирах".

"Для меня важно, что в текущей ситуации я могу, прежде всего, продолжать работу главным тренером национальной команды России, а также руководить тренерским штабом ФК "Ростов", - сказал тренер.