МУС откладывает выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля

Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) отложила принятие решения о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы Минобороны страны Йоава Галанта, сообщает Jerusalem Post.

В конце мая стало известно, что генпрокурор МУС Карим Хан требует выдачи ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАС по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года и последовавшей военной операцией в секторе Газа.

Израиль не является страной, признающей юрисдикцию МУС (как Россия и США), поэтому не брала на себя обязательств выполнять его решения. Однако МУС утверждает, что сектор Газа находится в его юрисдикции (в 2015 году палестинские лидеры обязались соблюдать принципы суда).